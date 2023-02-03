50 مليار مشاهدة يوميا لـ “يوتيوب Shorts”

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قدم اليوتيوب خدمة “Shorts ” لمنافسة تيك توك في عام 2020، والآن تجاوز YouTube شورت 50 مليار مشاهدة يوميًا، حيث أعلن ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، خلال إعلان أرباح الربع الرابع ، أن YouTube Shorts تجاوزت 50 مليار مشاهدة يوميًا.

وتجاوزت منصة التواصل الاجتماعي 30 مليار مشاهدة يوميًا العام الماضي، وأضافت الشركة أن هذه الزيادة ستكافئ المبدعين وستساعد في تحسين تجربة الشورت للجميع، وكشفت Alphabet أيضًا أن الشركة شهدت نموًا مستمرًا في أعمال الاشتراك مع YouTube Music و Premium تجاوز 80 مليون مشترك ، بما في ذلك الإصدارات التجريبية.

وأضاف بيتشاي :”يُعد منشئو المحتوى شريان الحياة في YouTube، وفي عام 2022 ، أنشأ المزيد من الأشخاص محتوى على YouTube أكثر من أي وقت مضى، طويل ، قصير ، صوت ، بودكاست ، موسيقى ، مجموعات بث مباشر ، ما يميز YouTube هو أننا نمنح منشئي المحتوى المزيد من الطرق لإنشاء المحتوى والتواصل مع المعجبين والمزيد من الطرق لكسب المال أكثر من أي منصة أخرى”.