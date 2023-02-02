كورونا اليوم.. الإصابات والوفيات محليًا وحول العالم

الرياض- جدة: البلاد- وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كاشفة عن تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بارتفاع حالتين عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 828,064 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، بانخفاض 7 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,605 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، مقابل حالة واحدة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9577 حالة وفاة.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة 31، مقابل 29 حالة أمس.

وحول العالم، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفعت إلى671 مليونا و43 ألفا و641 إصابة اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الجائحة ارتفع إلى 6 ملايين و835 ألفا و671 وفاة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.