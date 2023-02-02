بكين تحذر طوكيو بشأن التصريحات حول تايوان

البلاد- وكالات

شدد وزير الخارجية الصيني اليوم الخميس، أن على طوكيو توخي الحذر بشأن تصريحاتها حول تايوان.

وقال تشين قانغ لنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم “عليكم تكوين تصور منطقي بشأن بكين”.

وكانت تصريحات يابانية قد صدرت بشأن تايوان، فسرتها الصين بأنها تنتقص من سيادتها على الجزيرة، ولا تراعي مبدأ ” صين واحدة”.

وفي سبتمبر 2022، نشرت وزارة الدفاع اليابانية وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان، وفق ما أفادت به وكالة “جيجي” اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، تاكيشي أوكي، قوله إن “نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

في حين، تعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي ترى أن “الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم”.