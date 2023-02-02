الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي في مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1444 هـ       2 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها في المغرب حتى 11 فبراير الجاري.

ويواجه الأهلي فريق سياتل الأمريكي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وقد صعد الأهلي لهذا الدور بعد الفوز أمس الأربعاء على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف للا شيء؛ جاءت عن طريق حسين الشحات في الشوط الأول، ومحمد شريف وبيرسي تاو في شوط اللقاء الثاني.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وسياتل، العملاق الإسباني ريال مدريد فى نصف نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل.

* فريق سياتل الأمريكى في سطور..
– تأسس نادي سياتل عام 1974 وتمت إعادة تأسيسه عام 2007.
– حقق بطولة كأس(دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم MLS) في موسمه الأول وترشح للمرحلة الثانية من الدوري الكبير لكرة القدم.
– يضم لاعبين مميزين؛ مثل قائد الفريق الأوروجوياني نيكولاس لودير نجم أياكس وبوكا جونيوز السابق، والحارس السويسري ستيفان فري، والكولومبيين فريدي مونتيرو، ويمار جوميز، والبرازيلي جواو باولو.


– يخوض الفريق مبارياته على ملعب” كويست فيلد” ويتدرب في مدينة تاكويلا.
-حقق فريق سياتل لقب دوري أبطال الكونكاكاف، بعد تغلبه على فريق بوماس أونام المكسيكي0/3، لينهي احتكار الأندية المكسيكية على البطولة، ويصبح أول فريق أمريكي يتوج باللقب في النسخة الجديدة التي بدأت عام 2008م.

ويقود الفريق المدير الفني الأمريكي بريان شميتزر، الذي يعتبر أسطورة من أساطير النادي؛ لاعبًا ومدربًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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