موعد مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي في مونديال الأندية

جدة- محمود العوضي
يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها في المغرب حتى 11 فبراير الجاري.
ويواجه الأهلي فريق سياتل الأمريكي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.
وقد صعد الأهلي لهذا الدور بعد الفوز أمس الأربعاء على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف للا شيء؛ جاءت عن طريق حسين الشحات في الشوط الأول، ومحمد شريف وبيرسي تاو في شوط اللقاء الثاني.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وسياتل، العملاق الإسباني ريال مدريد فى نصف نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل.