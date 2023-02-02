العطية يتصدر المرحلة التأهيلية في رالي حائل 2023

حائل- البلاد

سجّل القطري ناصر العطية، والدراج الأردني عبدالله أبو عيشة، والإماراتي عبدالعزيز أهلي أسرع الأزمنة في فئات السيارات، والدراجات النارية والدراجات الرباعية العجلات (كوادز) تباعاً خلال المرحلة التأهيلية التي أعلنت بداية رالي حائل 2023 مساء اليوم الخميس.

وقد تمت زيادة مسافة المرحلة القصيرة إلى 4.08 كيلومتر وتمكّن العطية وملاحه ماثيو بوميل من التقدّم إلى الصدارة بفارق 12 ثانية في فئة السيارات مع أسرع زمن بلغ قدره دقيقتين و57 ثانية. وأنهى السعودي صالح السيف وملاحه القطري ناصر الكواري المرحلة في المركز الثاني، وفي صدارة فئة تي3 على متن مركبة كان-ام مافيريك اكس3، في حين كان المركز الثالث من نصيب حامل اللقب في فئة تي4 كريستيانو باتيستا، وفوستو موتو ليتصدرا ترتيب فئة تي4 على متن مركبة خفيفة الوزن من تحضير فريق ساوث ريسينغ كان-ام.

واستقطبت الجولة الأولى من بطولة العالم لراليات كروس كانتري باها، وبطولة الشرق الأوسط لراليات كروس كانتري باها وبطولة السعودية للراليات 26 مشاركاً في فئة السيارات، و26 مشاركاً في فئة الدراجات النارية و3 مشاركين فئة الدراجات الرباعية.

وتمّ منح شارة بداية المرحلة بعد مراسم الانطلاق التقليدية في متنزه المغوّاة من قبل صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، وصاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

تواجد العديد من سائقي ودارجي الصدارة في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سبق الحدث مساء يوم الأربعاء. كما سجّل عدد كبير من السيارات والدراجات النارية مشاركتهم في البطولة الوطنية.

كما خضعت الأزمنة المسجلة في فئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية إلى ضارب لحثّ الدراجين على تسجيل أزمنة تنافسية عوض التعويل فقط على استراتيجية السباق.

وتمكن الدراج الأردني الشاب عبدالله أبو عيشة من التغلب على غريمه محمد البلوشي ليفوز في فئة الدراجات النارية على متن دراجة كاي تي أم لفريقه عمان-دروزه موتورز رالي.

بينما حلّ دراج أم إكس رايد دبي ثانياً أمام البريطاني أليكس مكلنز. في حين أكمل الدراج المحلي عبدالحليم المغيرة ودراج أس آر جي موتورسبورت الإماراتي عبدالله لنجاوي ترتيب الخمسة الأوائل.

من جهته، تغلب عبدالعزيز أهلي على حامل اللقب هيثم التويجري لينفرد بصدارة ترتيب فئة الدراجات الرباعية. بينما كان المركز الثالث من نصيب هاني النومسي.

يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية على إدارة الباها، ووزارة الرياضة وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. ويُقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويبدأ القسم الأول عبر الصحاري المجاورة لمنطقة جبّة صباح يوم الجمعة ويمتدّ لـ 230 كيلومترًا من المسارات الحصوية والكثبان الرملية. من المنتظر أن تبدأ أوّل دراجة نارية المقطع التنافسي عند الساعة الثامنة و40 دقيقة، في حين ستنطلق أولى السيارات على الساعة العاشرة و17 دقيقة.

* الترتيب بعد المرحلة التأهيلية..

– السيارات:

1. ناصر العطية (قطر)/ماثيو بوميل (فرنسا) تويوتا هيلوكس أوفردرايف دقيقتين و57 ثانية

2. صالح السيف (السعودية)/ناصر الكواري (قطر) كان-ام مافيريك اكس3 (تي3) 3 دقائق و09 ثانية

3. كريستيانو باتيستا (البرازيل)/فوستو موتا (البرتغال) كان-ام اكس آر أس توربو (تي 4) 3 دقائق و09 ثانية

4. أوتافيو سوزا (البرازيل)/ جواو فيريرا (البرتغال) كان-ام مافيريك اكس3 (تي3) 3 دقائق و10 ثوان

5. مشاري الظفيري (الكويت)/ أوريول فيدال (إسبانيا) كان-ام مافيريك اكس3 (تي3) 3 دقائق و11 ثانية

6. كريستوف هواوتشيفس (بولندا)/لوكاش كورزيا (بولندا) ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس 3 دقائق و12 ثانية

7. ياسر السعيدان (السعودية)/أليكساي كوزميش كان-ام مافيريك اكس3 (تي3) 3 دقائق و14 ثانية

8. جيريمي فارنيا (فرنسا)/ لويك مينوديه (فرنسا) بولاريس آر اكس آر برو آر (تي4) 3 دقائق و18 ثانية

9. فرناندو ألفاريز (الأرجنتين)/كزافييه بانسري (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3) 3 دقائق و18 ثانية

10. ريكاردو راميلو سواريز (إسبانيا)/أندريه رودنيتسكي كان-ام مافيريك اكس آر اس توربو (تي4) 3 دقائق و18 ثانية

11. لويز ماريا هندرسون (الأرجنتين)/خوان كارلوس كارينياني (إيطاليا) بولاريس آر اكس آر برو آر (تي4) 3 دقائق و21 ثانية

12. كيس كولين (هولندا)/وتر روتزغار (هولندا) جي رالي تيم أوتي3 3 دقائق و21 ثانية

13. سعيد الموري (السعودية)/عطا الحمود (الأردن) كان-ام مافيريك اكس آر أس توربو (تي4) 3 دقائق و22 ثانية

14. سانتياغو نافارو (إسبانيا)/أدريان ميتج (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3) 3 دقائق و25 ثانية

15. ميشال تشينوتو (إيطاليا)/ماوريتسيو دومينيلا (إيطاليا) بولاريس آر اكس آر برو آر (تي4) 3 دقائق و25 ثانية

16. دييغو مارتينيز (إسبانيا)سيرجيو لافوينتي (أوروغواي) كان-ام مافيريك (تي3) 3 دقائق و26 ثانية

17. حمد الحربي (السعودية)/ديميترو تسيرو (أوكرانيا) كان-ام مافيريك (تي3) 3دقائق و26 ثانية

18. دانية عقيل (السعودية)/لورانت ليشتلوشتير (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3) 3 دقائق و27 ثانية

19. خالد الفريحي (السعودية)/سيباستيان ديلوناي (فرنسا) نيسان باترول واي61 3 دقائق و33 ثانية

20. خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/دانيال أوليفيراس (إسبانيا) تويوتا هيلوكس أوفردرايف 3 دقائق و33 ثانية.

* الدراجات النارية..

1. عبدالله أبو عيشة (الأردن) كاي تي أم 28 دقيقة

2. محمد البلوشي (الإمارات) كاي تي أم 450 رالي 28 دقيقة و40 ثانية

3. أليكس مكلنز (بريطانيا) هوسكفارنا أف إي 450 29 دقيقة و04 ثانية

4. عبدالحليم المغيرة (السعودية) كاي تي أم إي اكس سي-أف 450 30 دقيقة

5. عبدالله لنجاوي (الإمارات) هوسكفارنا أف إي 450 30 دقيقة و08 ثانية

6. أندرو هوليهان (أستراليا) هوسكفارنا آر أف آر 450 30 دقيقة و24 ثانية

7. إيهاب الحكيم (لبنان) ياماها دبليو آر 450أف 30 دقيقة و40 ثانية

8. جوناثان فين (كندا) هوندا سي آر أف 450 آر أل 30 دقيقة و48 ثانية

9. مارتين شالمرز (أستراليا) بيتا 450 30 دقيقة و56 ثانية

10. مشعل الغنيم (السعودية) كاي تي أم 450 رالي 31 دقيقة و52 ثانية

11. أنس الرحياني (السعودية) كاي تي أم 450 32 دقيقة

12. أحمد الجابر (السعودية) كاي تي أم 450 32 دقيقة و40 ثانية

13. سلطان البلوشي (الإمارات) كاي تي أم 450 32 دقيقة و56 ثانية

14. جيرارد لوبينج (هولندا) كاي تي أم إي أكس سي-أف 450 33 دقيقة و44 ثانية

15. عبدالله الشطي (الكويت) هوسكفارنا 450 رالي 33دقيقة و44 ثانية

16. بريت هانت (بريطانيا) هوسكفارنا أف إي 450 35 دقيقة و12 ثانية

17. محمد الكعبي (قطر) كاي تي أم 450 35 دقيقة و20 ثانية

18. عبدالرحمان الشيب (قطر) كاي تي أم 450 35 دقيقة و20 ثانية

19. باري هاو (بريطانيا) كاي تي أم أس أكس أف 450 36 دقيقة و24 ثانية

20. سارة خريبط (الكويت) هوسكفارنا أف إي 450 36 دقيقة و48 ثانية.

* الدراجات الرباعية..

1. عبدالعزيز أهلي (الإمارات) ياماها رابتور 700 28 دقيقة و32 ثانية

2. هيثم التويجري (السعودية) ياماها رابتور 700 28 دقيقة و40 ثانية

3. هاني النومسي (السعودية) ياماها رابتور 700 32 دقيقة و56 ثانية.