أعراض إذا شعرت بها فكليتك في خطر.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

تلعب الكلى دورًا مهمًا في حياة الإنسان فهي مسؤولة عن تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات، وإنتاج هرمونات تنظم ضغط الدم، وتنظيم درجة الحموضة والبوتاسيوم والملح.

وهناك بعض الأعراض التي عليك ملاحظتها تشير إلى حدوث ضعف في الكلى، وفقًا لما أوضح موقع “timesnownews”.، الإعياء، وصعوبة في التركيز، والأرق، وضعف الشهية، وتشنجات العضلات، وتورم في القدمين والكاحلين، وانتفاخ حول العينين، وجلد جاف ومتقشر، وكثرة التبول وخاصة في وقت متأخر من الليل، والدوخة، والغثيان، وارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفقر الدم.

يشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى وتلفها، عندما لا تتمكن خلايا الجسم من استخدام الجلوكوز في الدم ، تضطر الكلى إلى العمل بشكل إضافي لتصفية الدم، وبسبب هذا الجهد يؤدي إلى ضرر يهدد الحياة لذلك، من الضروري إدارة نسبة السكر في الدم لتقليل مخاطر تلف الكلى.

كما يتسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا للكلى، لذا عليك اتباع نمط حياة صحي، للمساعدة في خفض معدلات ضغط الدم باستمرار وعلاجه.

أما الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن معرضون لخطر الإصابة بأمراض وحالات صحية يمكن أن تسبب أضرارًا للكلى، لذا احرص على تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا منخفض الصوديوم، يشمل الفواكه والخضروات ،البروتين الخالية من الدهون.

كما يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية في الجسم، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم والكلى، وتزيد هذه العادة أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان ، وبالتالي يُنصح بالإقلاع عن التدخين والتبغ.

وإذا كنت تتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية بانتظام، فقد تتسبب في تلف الكلى.

وفقًا لخبراء الصحة، يمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين أن تلحق الضرر بالكلى إذا كنت تتناولها بانتظام لتخفيف الآلام. وفقا لمؤسسة الكلى الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، يجب استشارة الطبيب المختص على الفور قبل تناولها.