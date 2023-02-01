“جونيبر نتروكس” تستعرض في “ليب 2023” حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة

الحلول الجديدة تبسّط تعقيدات الشبكات في المؤسسات

جدة : البلاد

من المقرّر أن تعرض “جونيبر نتوركس”، الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمام الحاضرين والمشاركين في معرض ومؤتمر “ليب 2023″ أحدث السبل التي يمكن عبرها للمؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات المبسطة في الشبكات، باستخدام مجموعة من الحلول الشاملة. وتشارك جونيبر نتروكس في الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، تحت شعار ” اطلب المزيد من شبكتك”، حيث ستعرض أفضل الحلول التي تمكّن العملاء والشركاء من تقديم شبكات مؤتمتة وآمنة وقابلة للتطوير، والتي تساهم في تحسين تجارب العملاء وتحفيز عائدات إيجابية للشركات. .

وقال يعرُب سخنيني نائب الرئيس للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى”جونبير نتوركس”، “إن الحكومة السعودية كشفت خلال السنوات الماضية عن عدد من المبادرات الرامية إلى جعل المملكة واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التقنية في العالم، ما يُبرز حاجة المؤسسات إلى ضمان أن تكون خيارات حلولها الشبكية متسمة بالمرونة وجاهزة للمستقبل، لاستيعاب التقنيات الناشئة والتوجهات التي تقودها تجربة العملاء. وأضاف: “سوف يكون على حلول الشبكات المؤسسية التعامل مع المتطلبات الناجمة عن التغيرات في ديناميكيات حركة البيانات، في ظلّ التوسّع في قدرات شبكات الجيل الخامس 5G، مثلًا، لتشمل مجالات خدمية جديدة كالاتصالات الحرجة وإنترنت الأشياء. وينصبّ تركيز جونيبر نتروكس خلال مشاركتها في “ليب” هذا العام على مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول في الأعمال، والارتقاء بمستويات المرونة والاستدامة، من خلال شبكات عالية الأداء”.

أبرز ما تمتاز به حلول جونيبر نتروكس:

حلول مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قامت “جونيبر” بدمج إدارة الشبكة السلكية واللاسلكية وشبكة SD-WAN في بوابة موحدة قائمة على السحابة مع تزويدها برؤى وأتمتة قائمة على منصة Mist AI. يتيح ذلك لمشغلي الشبكات تحسين تجارب المستخدم النهائي باستمرار من العميل إلى السحابة، مما يوفر الوقت والمال من خلال حل المشكلات بشكل أسرع وزيارات أقل في الموقع. ويستفيد المستخدمون من البنية التحتية للشبكة التي تتسم بالقابلية للتوقع والموثوقية والقياس بشكل أكبر.

تجربة الجيل الخامس

تتألف منظومة الجيل الخامس من مجموعة مكوّنات تشمل الوصول اللاسلكي والنقل والشبكات الأساسية، بالإضافة إلى الأتمتة والتحكم المدعومَين بالبرمجيات. ويتطلب تقديم تجارب عملاء متميزة تسمح للمشغلين بزيادة القيمة المستمدّة من الجيل الخامس، بدمج مكوّنات مثل الأتمتة والأمن والضمان الشامل للخدمة. ويمكن أن تساعد جونيبر المؤسسات على المضيّ في رحلتها نحو الجيل الخامس واكتساب مزايا التنافسية عبر وضع تصورات مبتكرة للبنية والعمليات، والخدمات لإطلاق العنان لكامل القوة الكامنة في الشبكات.

شبكات مراكز البيانات

تعمل حلول جونيبر نتوركس على تعزيز الموثوقية وتقليل التعقيد في مراكز البيانات من جميع الأحجام، من المواقع المركزية إلى المواقع الطرفية. وتعمل برمجيات “أبسترا” من “جونيبر” Juniper Apstra على أتمتة تصميم شبكات مراكز البيانات المؤسسية واستخداماتها وسلامة عملياتها، والتحقّق منها، في البيئات المشتملة على منتجات من شركات متعددة، ما يتيح مصدرًا واحدًا للمعلومات والتحليلات القوية وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات.

حلول الأمن المتصل من جونيبر

تدمج بنية حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) من جونيبر الشبكات والأمن متيحة إمكانية وصول المستخدمين المباشر والمحمي إلى الشبكة أينما كانوا. وتبسّط جونيبر تجربة الأمن، ما يتيح الانتقال بسلاسة وأمان إلى بنية يتم SASE المتاحة عبر السحابة.

هذا، ويعتزم خبراء جونيبر نتوركس عرض رؤاهم المتعمقة حول أحدث حلول الشركة وخدماتها في منصة رقم H3-F39 في القاعة 3 بحدث “ليب 2023″، الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بين 6 و9 فبراير.