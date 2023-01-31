ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب التلاميذ في باكستان لـ 51 قتيلا

البلاد – وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في باكستان إلى 51 قتيلًا، كما أفادت الشرطة

وانقلب القارب الذي كان محملا فوق طاقته، ويقل تلاميذ مدرسة في مياه سد بحيرة تاندا دام ، الواقع في إقليم خيبر بختونخوا الاحد الماضي.

وبذل عناصر الإنقاذ جهودا استمرت ثلاثة أيام في مياه جليدية لانتشال جثث تعود إلى 49 تلميذا تتراوح أعمارهم بين سبعة و14 عاما، إضافة إلى مدرس وقائد القارب.

وقال المسؤول في أحد أجهزة الإنقاذ، خاطر أحمد، إن مياه السد كانت جليدية بسبب الطقس البارد ما أعاق مهمة الإنقاذ، لكن الغواصين تمكنوا اليوم من النزول إلى مستويات عميقة لانتشال الجثث المتبقية”.

وشارك أكثر من 25 غواصا في مهمة الإنقاذ بدعم من غواصي الجيش، وكان مسؤولون قد أعلنوا عقب الكارثة التي وقعت الأحد مقتل 10 أشخاص.

وأوضح الناطق باسم الشرطة فضل نعيم “القارب كان محملًا فوق طاقته، وهي 20 إلى 25 شخصًا”.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن خمسة أشخاص تم إنقاذهم هم أربعة تلاميذ ومعلم.