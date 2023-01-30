“خليجي واعي”.. حملة للتوعية بمخاطر السرطان

البلاد- متابعات

تزامنًا مع بداية شهر فبراير للتوعية من مرض السرطان والتعرف على أبرز وسائل الوقاية، بالإضافة لعوامل الخطورة المسببة للمرض؛ تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يوم الأربعاء المقبل، حملة “خليجي واعي” بالتعاون مع الحملة الخليجية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات المنتظمة والكشف المبكر، والاطلاع حول طرق الوقاية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بإقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية، إضافة لتخصيص محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية أن مشاركتها في حملة خليجي واعي جاءت دعمًا لحملات التوعية الصحية، وذلك من منطلق واجب إنساني ومجتمعي تجاه أفراد المجتمع.