“مسام” ينزع 1.081 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

البلاد- متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2023 من انتزاع 1.081 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و167 لغمًا مضادًا للدبابات، و899 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق “مسام” 62 لغمًا مضادًا للدبابات و205 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و28 لغمًا مضادًا للدبابات و144 ذخيرة غير منفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة شبوة، تمكَّن فريق “مسام” من نزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان، ولغم واحد مضاد للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد و30 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان.

واستطاع الفريق في محافظة تعز نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و302 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و9 ألغام مضادة للأفراد و11 لغمًا مضادًا للدبابات و227 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

وأصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 4.615 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 384 ألفًا و220 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.