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الاجتماعِ الأول لمديري التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون .. ماهى أبرز الموضوعات؟

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1444 هـ      30 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد  – واس

عَقَدَ مديرو التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – اليوم- اجتماعَهم الأولَ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وفود من مديريات التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثِّل الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثِّل عن القيادة العسكرية الموحَّدة.

وتم – خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدد من المقترحات ذات العلاقة بالتعاون العسكري، التي تسهم في تطوير بيئة العمل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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