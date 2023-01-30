الاجتماعِ الأول لمديري التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون .. ماهى أبرز الموضوعات؟

البلاد – واس

عَقَدَ مديرو التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – اليوم- اجتماعَهم الأولَ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وفود من مديريات التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثِّل الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثِّل عن القيادة العسكرية الموحَّدة.

وتم – خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدد من المقترحات ذات العلاقة بالتعاون العسكري، التي تسهم في تطوير بيئة العمل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.