سعود بن جلوي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأيتام بجدة

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم في مكتبه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة سعد الغامدي وأعضاء المجلس.

وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي للجمعية لعام 1443 هـ متضمناً أعمالها وبرامجها ومبادراتها لخدمة الأيتام ، وأبرز الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأمهاتهم.

وهنأ سمو محافظ جدة أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة حصول الجمعية موخراً على شهادة مزاولة العمل الإنساني خارج المملكة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تخدم أكثر من 6 الآف مستفيد من خلال البرامج التنموية والخدمات الرعوية، علاوة على عقدها لشراكات مع مختلف القطاعات