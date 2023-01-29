“الأمن العام” يطالب بالتعاون لمكافحة ظاهرة التسول

البلاد- متابعات

شددت المديرية العامة للأمن العام على عدم تشجيع المتسولين، منوهة إلى أن ذلك يساعد على استمرارهم في هذه المخالفة وانتشار أعمالهم غير القانونية.

وطالب “الأمن العام” في نشرة عبر حسابه على “تويتر”، الجميع إلى التكاتف مع الجهود المبذولة لمكافحة التسول، والتوقف عن إعطاء أي متسول، مع استمرار البلاغ عما يرصد من حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في باقي مناطق المملكة.

بدورها، كانت “النيابة العامة” قد نوهت سابقًا، بأن كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل لـ(100) ألف ريال، كما يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرة السابقة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.