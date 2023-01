ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

البلاد- جدة

ودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تلقى هزيمة قاتلة أمام برايتون بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

أحرز هارفى إيليوت الهدف الأول للريدز في شباك برايتون بالدقيقة 30 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح.

ونجح لويس دانك في تسجيل هدف التعادل لصالح برايتون من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أليسون في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وسجل اليابانى كاورو ميتوما الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويعاني الريدز من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب إلي المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ولم يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر 3 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون في الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21.

The Seagulls soar into the fifth round! 🏆@kaoru_mitoma was the hero of the hour for @OfficialBHAFC, as a moment of individual brilliance from the Japanese forward downed the reigning champions! 🦸‍♂️ pic.twitter.com/f57ojPOH0Z

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2023