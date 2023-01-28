“الإحصاء ومستقبل الأعمال” بضيافة جامعة الأعمال والتكنولوجيا

البلاد- واس

تستضيف جامعة الاعمال والتكنولوجیا فعاليات الملتقى السادس للجمعیة السعودیة للعلوم الإحصائیة والذي يعقد يوم الأربعاء 8 – 2 – 2023 بالتعاون مع الجمعیة المھنیة للإحصائیین تحت شعار “الإحصاء ومستقبل الأعمال”.

وسيتحدث في الملتقى الذي يستهدف علماء البيانات والمتخصصين في شأن الإحصاء؛ مجموعة من الباحثین والمھمتمین بعلم الإحصاء ومستقبل الأعمال.

ويركز الملتقى من خلال محاوره العلمية على الإحصاء الأكادیمي، والاحصاء الرسمي، ومستقبل الاعمال في ضوء البیانات، حيث يهدف لتحقیق التواصل العلمي لأعضاء الجمعیات العلمیة والمھنیة، ومد الجسور بین الجامعات والمجتمع، وتنمیة الفكر والبحث العلمي في مجال تخصص الإحصاء وعلومه في المجتمع والعمل على تطویره وتنشیطة.

ويعرف الملتقى بالمستجدات في الإحصاء الرسمي وكیفیة مشاركة الأكادیمین في النهوض به، إلى جانب تنفیذ ورش عمل على هامش الملتقى في مواضیع الإحصاء والبیانات ذات العلاقة بموضوع الملتقى باشرف الجمعیة المھنیة للاحصائیین وعلماء البیانات؛ وسط مشاركة الباحثین والمھتمین بالاحصاء وعلومه.