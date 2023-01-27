العلاج بالليزر التجميلي قد يقي من بعض سرطانات الجلد

البلاد- متابعات

كشفت دراسة جديدة عن أن العلاج بالليزر التجميلي الذي يمحو التجاعيد والندبات والبقع العمرية وأضرار أشعة الشمس قد يمنع عودة بعض سرطانات الجلد.

ووفقا لموقع “Health” فإن الباحثين وجدوا أن العلاج بالليزر الجزئي قلل من فرص تكرار الإصابة بالسرطان بمقدار النصف تقريبًا لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية، التي تعد أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا وعادة ما تكون قابلة للشفاء عند اكتشافها مبكرًا.

راجع فريق الباحثين سجلات المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية.

وعادةً ما يكون هؤلاء المرضى معرضين بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان جديد في غضون ثلاث سنوات و50٪ خطر تكرار الإصابة به في غضون خمس سنوات.

وخضع 43 مريضًا للعلاج بالليزر فيما بعد، بينما لم يخضع 52 مريضًا للعلاج، من بين المرضى الذين عولجوا بالليزر، طور 21٪ منهم سرطانات قاعدية أو خلايا حرشفية جديدة في الوجه على مدى متابعة لأكثر من ست سنوات. ووجد الباحثون أنه من بين المرضى غير المعالجين ، أصيب 40٪ بسرطان جديد.

بعد التعديل حسب العمر والجنس ونوع الجلد ، كان المرضى غير المعالجين أكثر عرضة للإصابة بسرطانات جديدة بثلاث مرات تقريبًا من المرضى المعالجين بالليزر.

وأشار الباحثون إلى أنه من بين المرضى الذين عولجوا والذين أصيبوا بسرطان الجلد مرة أخرى ، فإن تكرار الإصابة استغرق وقتًا أطول من المرضى غير المعالجين.

على الرغم من هذه النتائج، لا ينصح بالحصول على هذا العلاج بالليزر على أمل منع سرطان الجلد أو تكرار الإصابة بسرطان الجلد.

قال الباحثون إن أهم شيء يجب القيام به هو فحص بشرتك للبحث عن أي نمو جديد ولرؤية طبيب أمراض جلدية معتمد لفحصك بعناية أكبر بحثًا عن أي بقع محتملة التسرطن أو سرطانات الجلد.