أمريكا تغلق مجموعة قرصنة ابتزت 1500 شركة وجمعت 100 مليون دولار

البلاد – وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أنها تمكنت من إغلاق مجموعة “هايف” للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.

وقال وزير العدل الأمريكي يريك جارلاند، إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، نجحت في السيطرة على خوادم موقع “هايف” (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريبًا.

وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد “هايف” لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.

ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على “هايف” بأنها “عملية القرن الحادي والعشرين”، مضيفة “لقد اخترقنا القراصنة”.

ونشطت مجموعة “هايف” في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بإمكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الإلكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.

ومنذ ظهور “هايف” للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة.

ومن بين الضحايا شركات “تاتا باور” الهندية و”ميديا ماركت” الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا، وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية، والعديد من المستشفيات الأمريكية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني.