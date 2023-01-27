“الراجحي والعطية ودانية” يتقدمون 160 متسابقاً في رالي حائل الدولي 2023

حائل- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسماء المشاركين في النسخة الـ 19 لرالي حائل تويوتا الدولي، الذي يشكل الجولة الأولى لموسم ٢٠٢٣ من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري ” للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.

ويشهد الرالي مشاركة (١٦٠) متسابقاً ومساعداً في السيارات والدراجات النارية، حيث ستشارك (٦٥) سيارة؛ منها (٣٠) سيارة في الفئة المحلية، وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، ويشارك (٢٨) متسابقاً في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و (4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية.

ويأتي أبرز المشاركين حامل لقب الرالي، وحامل لقب بطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، بطل كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” يزيد الراجحي، وبطل رالي داكار القطري ناصر العطية، وبطل أوروپا وبطل كأس العالم سابقاً البولندي كريستوف هولوفيتش، كما تضفي مشاركة البطل السعودي ياسر بن سعيدان قوة للرالي.

وتشهد فئة السيارات القياسية T2 مشاركة إبراهيم المهنا الفائز بلقب رالي حائل في عام ٢٠١٤، وأحمد الشقاوي المتوج بلقب كأس العالم في فئة T2 عام ٢٠١٨، ويبرز في قائمة المشاركين نجوم الراليات في المملكة خالد الفريحي ومحمد التويجري.

ويشارك في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة T3 بطل كأس العالم الأرجنتيني فرناندو ألڤاريث، ونجم رالي حائل وبطل باخا الأردن، صالح السيف، وبطلة العالم دانية عقيل، ومشاعل العبيدان، بالإضافة للكويتي مشاري الظفيري.

أما في فئة T4 فيشارك البرازيلي كريستيانو باتيستا وسعيد الموري، فيما تعود مها الحملي للمشاركة في رالي حائل بعد فوزها بالمركز الأول لفئة T4 في رالي جدة العام الماضي، بينما يشارك في الدراجات النارية ( 11 ) جنسية مختلفة أبرزهم الإماراتي محمد البلوشي والأردني محمد أبو عيشة والكويتي عبدالله الشطي، والسعوديون مشعل الغنيم وأنس الرحياني وعبد الحليم المغيرة، والكويتية سارة على خريبط والهندية سارة كشياب.

وتشهد فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز) مشاركة هاني النومسي، وعبد العزيز العطوي، وسلطان المسعود، وهيثم التويجري، بالإضافة لبطل رالي أبو ظبي الصحراوي عبد العزيز أهلي، فيما يشارك في الفئة المحلية المتوج بلقبها في العام الماضي أحمد الشمري، وكذلك عبدالعزيز اليعيش، وأحمد القشعمي، ومبارك الزبيدي، وعدد من نجوم الراليات من الدول العربية.

وتأتي اقامة هذا الرالي بإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية ( فيا ) برعاية سمو أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل وسمو نائبه.