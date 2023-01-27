الرياضة

في دوري يلو.. الرياض يعمق جراح الفيصلي.. وأوباما يقود الحزم لعبور جدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1444 هـ      27 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد الحامد
انطلقت عصر الجمعة منافسات الجولة الـ 18″ الدور الثاني”  من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة 5 مواجهات.

ففي المجمعة، خطف فريق الرياض ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد ، سجله البرازيلي ميراندا.

بهذه النتيجة، قفز الرياض للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الفيصلي الذي يتساوى معه بنفس الرصيد 34 نقطة.

وفي نجران، تغلب أحد على مضيفه نجران بهدفين دون رد. سجل هدفي الفريق الأحدي محمد حنتوش، بهذه النتيجة يصبح رصيد أحد 22 نقطة، وبقي نجران عند 14 نقطة.

وعلى ملعب الحزم بالرس، تغلب فريق العين على الخلود بهدفين لهدف، سجل للعين
طويل الهواري وتركي السفياني، فيما أحرز هدف الخلود أوليم باروس؛ ليرفع العين رصيده إلى 21 نقطة، وتوقف الخلود عند 24 نقطة.

وفي الأحساء، خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مواجهة هجر والعربي. سجل لهجر أدريانو، فيما تعادل للعربي أبلاي، فأصبح رصيد هجر 20 نقطة والعربي 30 نقطة.

وفي آخر المواجهات، حقق الحزم فوزاً كبيراً على نظيره جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. سجل ثلاثية الحزم جويل، ويوسف أوباما “هدفين” فيما أحرز هدف جدة جوناثان.

وشهد المباراة طرد لاعب جدة سعيد باعطية بعد العودة للـ VAR. بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 34 نقطة وبقي جدة عند 25 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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