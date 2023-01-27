في دوري يلو.. الرياض يعمق جراح الفيصلي.. وأوباما يقود الحزم لعبور جدة بثلاثية

متابعة- خالد الحامد
انطلقت عصر الجمعة منافسات الجولة الـ 18″ الدور الثاني” من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة 5 مواجهات.
د78‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC
دييغو ميراندا يسجل الهدف الأول من ركلة ثابتة 👏#الفيصلي_الرياض
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/s34u0nIjNB
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 27, 2023
ففي المجمعة، خطف فريق الرياض ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد ، سجله البرازيلي ميراندا.
بهذه النتيجة، قفز الرياض للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الفيصلي الذي يتساوى معه بنفس الرصيد 34 نقطة.
وفي نجران، تغلب أحد على مضيفه نجران بهدفين دون رد. سجل هدفي الفريق الأحدي محمد حنتوش، بهذه النتيجة يصبح رصيد أحد 22 نقطة، وبقي نجران عند 14 نقطة.
وعلى ملعب الحزم بالرس، تغلب فريق العين على الخلود بهدفين لهدف، سجل للعين
طويل الهواري وتركي السفياني، فيما أحرز هدف الخلود أوليم باروس؛ ليرفع العين رصيده إلى 21 نقطة، وتوقف الخلود عند 24 نقطة.
د53‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc
يوسف أوباما يحرز الهدف الثاني 👏#جدة_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/2jDqyYwXkP
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 27, 2023
د77‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc
يوسف أوباما يحرز الهدف الثالث بطريقة رائعة 🤩👏#جدة_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/sZSKKWSHTP
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 27, 2023