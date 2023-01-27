سيارات الجيل الثالث تحضر في سباق “كور الدرعية إي بري 2023م” لأول مرة

الدرعية- البلاد

تشهدُ منافسات “كور الدرعية إي بري 2023م” المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث، ضمن سباقات الموسم التاسع من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي”، والتي ستنطلق يوم غدٍ الجمعة 27 يناير 2023م، بمشاركة 11 فريقاً، يمثلهم 22 سائقاً، في الرياضة الكهربائية صديقة البيئة.

وكانت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات قد أعلنا العام الماضي وبصورة رسمية، عن “Gen3” الجيل الثالث من سيارات سباق الفورمولا إي، وذلك في موناكو، والتي تعد أول سيارةِ سباق في العالم يتم تصميمها وتطويرها خصيصاً لسباقات الشوارع، حيثُ ستكون تجربتها الأولى على حلبة الدرعية، والتي يبلغُ طولها 2.49 كلم، بإجمالي 21 منعطفاً.

وتمثل سيارة “Gen3” نقلةً نوعية في رياضة المحركات، لا سيما وأنها تجمع ما بين الأداء العالي والكفاءة والاستدامة، وتمتاز بمحركٍ كهربائي ينتج ما يصل إلى 600 كيلو واط من الطاقة “470 حصاناً”، وبسرعةٍ تصل إلى 320 كلم في الساعة، كما تعد النسخة الجديدة، أول سيارةٍ في فورمولا إي، مزودة بوحدات طاقة أمامية وخلفية، كما أنها أول سيارة فورمولا إي لا يتم فيها استخدام الفرامل الهيدروليكية الخلفية؛ نتيجة وجود طاقة أمامية تمتاز بالقدرة على إعادة توليد الطاقة.

الجدير بالذكر أن سيارات الجيل الثالث “Gen3″، تعدّ أقل وزناً وأصغر حجماً من النسخة السابقة، كما تمتاز هذه النسخةُ من سباقات بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” بانضمام فرقٍ عالمية، يتقدمها فريق “مازيراتي” وفريق “نيوم ماكلارين فورمولا إي”.