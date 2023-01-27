الدرعية تحتضن سباقات فورمولا إي للمرة الخامسة على التوالي

الدرعية- البلاد

تستعد الدرعية اليوم الجمعة 27 يناير 2023م، لانطلاق منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم إي بي بي فورمولا إي في موسمها التاسع، والذي يستمر حتى الـ28 من يناير الجاري، بمشاركة نجومٍ عالميين، والذي سيقام تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

المملكة العربية السعودية كان لها نصيبٌ كبير في احتضان منافسات سباقات فورمولا إي، وذلك في طور سعيها الدائم لاستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وبأن تكون أرضاً واعدةً لرياضة المحركات.

الدرعية التي تعدُّ جوهرة المملكة، احتضنت لأول مرة هذا النوع من السباقات عام 2018، من خلال إقامة إحدى الجولات، والتي حصد لقبها البرتغالي أنطونيو دا كوستا، فيما حصل البريطاني سام بيرد على أفضلية الجولة الأولى لعام 2019، وكذلك مواطنهُ ألكسندر سيمز الذي فاز بالجولة الثانية.

أما في عام 2021، فقد دخلت المملكة تحدياً جديداً، وذلك من خلال إقامة سباق الفورمولا إي ليلاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيثُ دوّن البريطاني سام بيرد اسمه بطلاً، وذلك بنيل لقب الجولة الأولى، فيما استمرت الدرعية بعد ذلك في استضافة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي 2022، وقد نجح بالحصول على أفضليتها كل من الهولندي نِك دب فريز، والسويسري إدواردو مورتارا.

الجدير بالذكر أن سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة 2023م، سيقام على حلبة يبلغ طولها 2.495 كم، وتضم 21 منعطفاً، فيما خضعت شروط بناء هذه الحلبة لمتطلبات المحتوى المحلي، كأفضل حلبات السباقات وبجودة عالية.