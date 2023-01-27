الخماسي الأمريكي” جونسون وكيبكا وديشامبو وواتسون وميكيلسون” يشاركون في بطولة السعودية الدولية للقولف

جدة- البلاد

أكّد نجوم القولف الأمريكيون داستن جونسون، وبروكس كيبكا، وبرايسون ديشامبو، وبوبا واتسون، وفيل ميكيلسون مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، المقامة بتاريخ 2 إلى 5 فبراير 2023 على ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

وستشهد النسخة الحالية من البطولة عودة جونسون حامل لقبها في نسختين سابقتين للمنافسة على أرض ملعب ونادي رويال غرينز، حيث يمتلك سجلًا مميزًا فيه من خلال تواجده في المراكز الثمانية الأولى في كل بطولة شارك بها. وقال جونسون: “دائمًا ما أتطلع للعودة إلى هذه البطولة، حيث أمتلك فيها الكثير من الذكريات الجميلة، ويعجبني الملعب جدًا لملائمته لأسلوب لعبي، واستمتع باللعب في ظل التحديات التي تتسبب بها رياح البحر الأحمر في الحفر الأخيرة”.

وأضاف جونسون الحائز على لقبين في البطولات الكبرى بالإضافة إلى 28 فوزا في المنافسات الاحترافية: “هذه هي المرة الخامسة التي أعود فيها للمملكة العربية السعودية ومن الرائع مشاهدة تزايد الاهتمام والتطور منذ عام 2019، فالزيادة في أعداد المهتمين برياضة القولف في السعودية ملحوظة كل عام، وسعيد بالمساهمة في التعريف بالرياضة التي أحبها لجمهور جديد”.

وسينضم إلى جونسون كل من كيبكا وديشامبو الباحثان عن أولى انتصاراتهما في بطولة السعودية الدولية ليتمكنا من الحصول على أفضل انطلاقة لموسم 2023. في حين ستكون البطولة بالنسبة لواتسون هي أول حدث عالمي يشارك فيه بعد العودة من الإصابة في الركبة والتي كان قد تعرض لها في شهر مايو 2022 وأنهت موسمه بشكل مبكر. وحلّ الفائز بلقب بطولتين في “الماسترز”، في وصافة نسخة العام الماضي بعد أن واجه منافسه هارولد فارنر في جولة حاسمة، نجح الأخير خلالها في تسديد الضربة الحاسمة التي قطعت مسافة (27 مترًا) لتُبهر الحاضرين وتحسم اللقب لصالحه.

وقال واتسون: “شهدنا بطولة مذهلة العام الماضي، وفعلت كل ما بوسعي لتحقيق الفوز، بما في ذلك تسجيل ضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة، إلّا أنّ هارولد تفوق بتسجيل تلك الضربة المذهلة. سررت بمشاركته الاحتفال بتلك اللحظة الرائعة ورؤيته يحقق ذلك الفوز المهم. وأصبحنا زملاء في نفس الفريق لبقية العام، وكنت مسروراً برؤية مدى التطور الذي حققه منذ ذلك الوقت”.

وأضاف: “لا شك بأني أطمح لتحقيق الأفضل خلال عام 2023 والفوز بالبطولة. ومع ذلك، لا زلت آمل أن أحقق عودة موفقة لمنافسات القولف وتقديم مستويات أداء جيدة في هذا الملعب الجميل، إذ أتطلع دائماً للمشاركة في هذه البطولة المتميزة”.

وسيكون أسطورة القولف فيل ميكيلسون أحد الأسماء المشاركة إلى جانب الأسماء السابقة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مشاركته الرابعة في البطولة. وسجّل ميكيلسون أفضل نتائجه في البطولة عام 2020 عندما أنهى المنافسة بفارق ثلاث ضربات فقط خلف حامل اللقب غرايم ماكداويل محققاً التعادل على المركز الثالث.

وسيشارك الخماسي الذي حقق لقب 16 بطولة كبرى طوال مسيرتهم في عالم القولف، في البطولة إلى جانب 118 لاعب من نخبة النجوم على مستوى العالم ومنهم الأمريكي هارولد فارنر، حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية، وكاميرون سميث المصنف الثالث دوليًا في الوقت الحالي، والحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA، وحامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة. بالإضافة إلى أفضل 30 لاعبا تحت مظلة الجولة الآسيوية، ومجموعة من المواهب اللامعة في عالم القولف.