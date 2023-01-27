أميركا توقف 3 أشخاص بتهمة محاولة اغتيال ناشطة إيرانية

البلاد- متابعات

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الجمعة، توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة تدعمها طهران لاغتيال الصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة.

وقال غارلاند إن اثنين من الموقوفين هما عنصران في جماعة للجريمة المنظمة تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران.

ويأتي الإعلان عن توقيف الأشخاص الثلاثة وتوجيه تهم الشروع في القتل إليهم بعد 6 أشهر على اعتقال أحدهم ويدعى خالد مهدييف أمام منزل علي نجاد في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية من طراز “ايه كي 47”.

وقال غارلاند إن مهدييف كان مكلّفا بالعملية من جانب اثنين من قادة العصابة الإجرامية هما رأفت أميروف وبولاد عمروف.

وأوقف أميروف، الخميس، في الولايات المتحدة، فيما اعتُقل عمروف في وقت سابق من الشهر الحالي في جمهورية تشيكيا، وهو موقوف حاليا في الولايات المتحدة.

وأوضح غارلاند أن “هذه التهم أفضى إليها تحقيق جار في جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لاغتيال صحافية وكاتبة وناشطة حقوقية أميركية من أصل إيراني على الأراضي الأميركية”.

ولم يشر غارلاند إلى مسيح علي نجاد بالاسم، لكنّه أوضح أنها المعنية بالأمر، وقد أشار إلى محاولة عناصر إيرانيين في العام 2021 خطف الناشطة البالغة 45 عاما وإعادتها إلى إيران.