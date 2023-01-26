في تابوت مغلق من 4300 عام.. العثور على مومياء مصرية مغطاة برقائق الذهب

البلاد – القاهرة

قال العالم الأثري المصري زاهي حواس أنه تم العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أنه تم العثور على بئر يصل عمقه حوالي 15 متر وأسفل البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو “حكا شبس”، وعثر حول التابوت علي العديد من الأواني الحجرية.

وأضاف: اتضح أن هذا التابوت لم يمس، وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وأعلن حواس، أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود الي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، والعثور على مقابر تعود إلي عصر الدولة القديمة تشير إلي وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة.