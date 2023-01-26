الكرملين: إرسال الغرب دبابات لكييف تورط مباشر في الحرب

البلاد – متابعات

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن قرار الدول الغربية بإرسال دبابات لكييف يجعلها طرفاً في النزاع، وذلك بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد أوكرانيا بدبابات.

وأضاف في تصريحات للصحافيين: “تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال، ونحن لدينا رأي مختلف تماماً بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع، وأن ذلك يزداد”.

وانتقد الكرملين شحنات الدبابات التي تردد أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بها، وقال إنها عديمة الجدوى من الناحية العسكرية وخطيرة للغاية من الناحية السياسية. وقال بيسكوف: “هذه الدبابات سوف تحترق مثل كل الباقي”

كما أعرب بيسكوف عن أسفه بأنه بسبب السياسات الغربية، يعد “الوضع في أوروبا والعالم متوتراً للغاية بالفعل”. وأضاف أنه لا توجد حالياً أي احتمالات لحل دبلوماسي للصراع. وقال إن خطة تسليم الدبابات إلى أوكرانيا لتعزيز قدراتها القتالية محكوم عليها بالفشل، وسوف تسبب مشكلات لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.