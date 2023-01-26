برامج ثقافية للمرحلة العمرية 12 – 18 سنة.. تعرف على التفاصيل

البلاد- متابعات

حددت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة شهر فبراير المقبل لإطلاق منظومة من البرامج الثقافية الموجهة لليافعين للمرحلة العمرية ما بين 12 – 18 سنة؛ عبر تنظيم مكتبات الطفل سلسلة من البرامج الثقافية المتنوّعة حول “الانتماء والقيادة والأصالة”، في فرعيها بالرياض خريص والمربع.

وترمي البرامج إلى تقديم برامج ثقافية نوعية واكتشاف المهارات التي يتحلّى بها اليافعون، وتعزيز قيم الانتماء والمعرفة لديهم.

ويشتمل الأسبوع الأول الذي يقام بفرع المربع بدءًا من يوم الأربعاء الأول من فبراير أنشطة عن الذكاء الاصطناعي، والهوية مع نشاط مصاحب إدراكي.

وينطلق الأسبوع الثاني بورشتَيْ عمل بعنوان “دليل القادة الواعدين” في يومي 5 – 6 فبراير بفرع خريص، بينما تقام ورشة عمل وقراءة كتاب “يوم بدينا” في يومي 7 – 8 فبراير بفرع المربع.

ويتضمن الأسبوع الثالث ما بين 12 – 15 فبراير، ورشة بعنوان “التعبير عن الامتنان”، مع قراءة كتاب “أنا والأنا” بفرعي خريص والمربع.

وفي الأسبوع الرابع والأخير تقام 3 ورش بعنوان “تحت راية واحدة” وذلك خلال يومي 10 – 20 فبراير.

وتقدم جميع الورش للجنسين، من 4 – 6 مساءً، ويتطلّب حضور البرامج تسجيلًا سابقًا.

والتفاصيل عبر موقع مكتبات الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة: https://www.kapl.org.sa/