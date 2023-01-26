بعد الكلاب..  النمل قادر على اكتشاف السرطان!

البلاد- وكالات

توصل علماء فرنسيون إلى أن النمل لديه قدرة كبيرة على اكتشاف رائحة السرطان في بول الأشخاص المصابين به، نظرًا لأن هناك مجموعة أنواع من السرطان تؤدي إلى تغيير رائحة البول.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”، أن النمل يمكن أن يستخدم كوسيلة قليلة التكلفة، لاكتشاف الإصابة بالسرطان.

وأوضحت مؤلفة الدراسة، باتريسيا ديتوري، أنه من الممكن استخدام النمل ككاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء والحاملين للورم.

وأظهرت الدراسة أن النمل قادر على شم الخلايا السرطانية البشرية التي تم تكوينها في المختبر.

ويرجع السبب وراء قدرة النمل على القيام بذلك إلى أن لديه نظام شمي حساس للغاي، حيث أثبت قدرته على التمييز بين بول الفئران السليمة وبول الفئران الحاملة للورم.

يُذكر أن الأبحاث السابقة أثبتت قدرة الكلاب على اكتشاف السرطان عن طريق شم البول بعد تدريبها.