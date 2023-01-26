المحليات

150 مشروعًا استثماريًا تعرضها أمانة الطائف بجناحها في “فرص”

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

تعرض أمانة الطائف 150 مشروعًا استثماريًا أمام القطاع الخاص، في جناحها في معرض ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، المُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقال أمين الطائف المكلف المهندس ناصر الرحيلي إن الاستثمارات البلدية المطروحة تمثّل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين في مدينة الطائف، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول.

وشهد جناح أمانة الطائف إقبالًا من الزوار للاطلاع على مقومات الاستثمار في المحافظة، وجهود الأمانة في رفع جاذبية الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للراغبين في الإسهام في الفعل التنموي والتطويري من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية رائدة تحتاجها مدينة الورد التي تعدّ قطبًا رئيسيًّا في السياحة الداخلية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.