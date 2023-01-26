150 مشروعًا استثماريًا تعرضها أمانة الطائف بجناحها في “فرص”

البلاد – متابعات

تعرض أمانة الطائف 150 مشروعًا استثماريًا أمام القطاع الخاص، في جناحها في معرض ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، المُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقال أمين الطائف المكلف المهندس ناصر الرحيلي إن الاستثمارات البلدية المطروحة تمثّل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين في مدينة الطائف، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول.

وشهد جناح أمانة الطائف إقبالًا من الزوار للاطلاع على مقومات الاستثمار في المحافظة، وجهود الأمانة في رفع جاذبية الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للراغبين في الإسهام في الفعل التنموي والتطويري من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية رائدة تحتاجها مدينة الورد التي تعدّ قطبًا رئيسيًّا في السياحة الداخلية.