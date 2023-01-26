ينطلق غداً.. سباق كور الدرعية إي بري 2023 يتضمن الجولتين 2 و3 ضمن موسم الفورمولا إي

الرياض – هاني البشر

تستضيف حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، وذلك غداً الجمعة وبعد غد السبت، حيث يقام سباق كور الدرعية إي بري 2023 في المملكة العربية السعودية، ويتضمن أول سباق ثنائي ضمن الموسم التاسع، والسباقين الليليين الوحيدين ضمن روزنامة البطولة.

بعد افتتاح موسم لا يُنسى ضمن سباق هانكوك مكسيكو سيتي إي بري 2023 الذي أقيم يوم 14 يناير، فسيكون المشجعون على موعد مع سيارات الجيل الثالث GEN3 التي ستنطلق ضمن المنافسات للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتمنحهم الفرصة للاستمتاع بأجواء التشويق والمنافسات بين السيارات التي تقدم أقوى أداء وتجسد أحدث الابتكارات وتدفع حدود تكنولوجيا في المركبات الكهربائية.

تقع حلبة الدرعية التي تمتد على مسافة 2.495 كم على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمن 21 منعطفاً. وتعد الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدة من أكثر الحلبات تطلباً ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.

ينطلق سباق جائزة كور الدرعية إي بري 2023، الذي يمثل الجولة الثانية من البطولة الفورمولا إي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية من يوم غد الجمعة 27 يناير، في حين تنطلق الجولة الثالثة من البطولة يوم السبت 28 يناير، عند الساعة 20:00 أيضاً.

وضمن فعاليات السباق خلال عطلة الأسبوع، سيحضر كل من المغني وكاتب الأغاني الأمريكي ميغيل، والدي جي مارتن غاريكس، وفرينش مونتانا، والمغني الأمريكي جون ليجند، إضافة إلى النجمين المصريين محمد حماقي ومحمود العسيلي، والدي جي لوش لمنح جمهور المتابعين مزيداً من التشويق والترفيه في حفلات ما بعد السباق.

* دينيس يتصدر..

يتصدر جايك دينيس، سائق فريق آفالانش أندريتي للفورمولا إي ترتيب بطولة العالم للسائقين، وذلك بعد فوزه بالسباق الأول في سيارة الجيل الثالث ضمن بطولة الفورمولا إي حيث تمكن من الهيمنة على سباق مكسيكو سيتي، بعدما استطاع أن يتفوق في التصفيات التأهيلية وينطلق من الصف الأول للسائقين على خط الانطلاق.

جاء بعده السائق باسكال ويرلين، من فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي محتلاً المركز الثاني، متقدماً بفارق 11 ثانية عن السائق لوكاس دي غراسي صاحب المركز الثالث في سيارة ماهيندرا ريسينج ضمن أول سباق صعب للفريق الأنجلو-هندي.

كان السائقان دينيس وويرلين من بين أربع سيارات تمتلك وحدة طاقة بورشه 99 إكس إليكتريك من الجيل الثالث ضمن أفضل سبع سيارات على الخط ، حيث أتاحت الفرصة لفريقي أفالانش أندريتي وتاغ هوير بورشه لصعود صدارة بطولة الفرق.



أما فريق دي إس بينسكي، الذي كانت التوقعات تجاهه كبيرة في بداية الموسم، فقد حل بشكل غير متوقع في منتصف الترتيب، وهو أمر لم يتوقعه الكثيرون بعدما سجل فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج، الذي يعمل بوحدة طاقة دي إس، الزمن القياسي خلال الأسبوع، وحقق الصدارة في خمس من سبع مرات ضمن اخبارات ما قبل الموسم في فالنسيا، حيث جاء كل من جان إريك فيرن، وستوفل فاندورن، سائقا دي إس بينسكي، ضمن المراكز الثلاث الأولى.

كما جاء السائق فاندورن، حامل اللقب، خارج المراكز العشرة الأولى قبل الجولة الأولى، واستعاد فاندورن أربعة مراكز فقط ليأخذ نقطة مع احتلال المركز العاشر في نهاية السباق. وانطلق السائق فيرن ضمن المراكز المتوسطة، قبل أن يخطئ في التجاوز، لينهي السباق في المركز 12.

قد يكون السائق جايك هيوز من فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي مبتدئًا ، لكن أداءه اللافت للنظر ضمن الاختبارات كان مدعومًا بنتيجة مميزة في أول سباق في مكسيكو سيتي. احتل هيوز المركز الخامس لكنه كان ينافس لصعود منصة التتويج طوال الوقت. ويمكن لفريقه، الذي كان سابقاً باسم مرسيدس إي كيو، تحقيق أكبر انتصارات مشتركة في الدرعية من خلال بطل الموسم السابع نيك دي فريس. ويمتلك السائق البريطاني هيوز القدرات التي تساعده على مواصلة العمل المتميز في عطلة الأسبوع الثانية في بطولة الفورمولا إي.

يحتل فريق جاغوار تي سي إس ريسينج، المركز السادس ضمن جدول الفرق، حيث أدت المشاكل التقنية إلى انسحاب السائق سام بيرد في الجولة من البطولة بعد تعرض سيارته لكسر في عمود القيادة بعد توقفه في المسار أثناء في التدريبات الحرة. لم يتمكن أي سائق من التفوق على بيرد في عدد مرات الانتصار في سباقات المملكة العربية السعودية، وهو يعادل دي فرايس بتحقيق انتصارين، كما أنه السائق الأسرع على حلبة شوارع الدرعية.

سيتم إضاءة المسار مرة أخرى بأحدث تقنية LED منخفضة الطاقة. وتعمل هذه الأنوار على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالوحدات التي لا تعمل بمصابيح LED، وسيتم تشغيلها بواسطة مولدات وقود حيوي من مصادر مستدامة.

وفي تعليق له، قال أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل الموسم السادس من فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي: “أحب أن أخوض السباقات في المملكة العربية السعودية، إنها حلبة مذهلة. لقد كنت أول فائز فيها خلال الموسم الخامس ولدي ذكريات رائعة فيها. نحن نقدم أداء جيداً في كل مرة نأتي فيها إلى هنا. وباعتبار أن السباق ليلي، فإن التدريبات والتصفيات تقام في النهار، ثم تخوض السباق في الليل. تتغير درجات الحرارة، ويتم إزالة الرمال من سطح المضمار. تتغير الأفكار أيضاً مع تغير الظلال. ويتطلب الأمر القليل من التكيف والتدريب بالنسبة للعينين، ولكني أحب التغيرات المختلفة، وهي بالتأكيد تقدم عرضًا أفضل للجماهير. إنه لأمر رائع للغاية أن نشارك في السباق هنا، ومن الرائع مشاهدته، وخاصة في الليل”.

*المواعيد..

تنطلق التجارب الحرة 1 لسباق كور الدرعية إي بري 2023 عند الساعة 18:00 بتوقيت السعودية من يوم الخميس 26 يناير.

يتبع ذلك التجارب الحرة 2 عند الساعة 13:30 بتوقيت السعودية (10:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، في حين تقام التصفيات ابتداءً من الساعة 15:40. يبدأ السباق الأول لسباق كور الدرعية إي بري 2023 عند الساعة 20:00 بتوقيت السعودية.

تنطلق التجارب الحرة 3 عند الساعة 13:30 بتوقيت السعودية من يوم السبت على أن تقام التصفيات للجولة الثالثة عند الساعة 15:40 بتوقيت السعودية. ويتبع ذلك السباق عند الساعة 20:00 مساءً.

*كيفية المشاهدة..

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يمكن متابعة كل الأحداث باستثناء التجارب الحرة 1 على قناة SSC 2 التابعة لشركة الرياضة السعودية (SSC) بالإضافة إلى منصة شاهد.نت الرقمية. وسيكون فريق قناة SSC حاضراً في الدرعية لتقديم تجربة استوديو شاملة للجماهير في المملكة العربية السعودية.

في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرض دبي الرياضية كلاً من التصفيات والسباقات والأحداث البارزة على قناة دبي الرياضية 2.