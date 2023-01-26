غداً.. الدرعية التاريخية تستضيف الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” في موسمها التاسع

الدرعية- البلاد
تشهد الدرعية التاريخية مساء يوم غدٍ الجمعة 27 يناير 2023، انطلاق جولات المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، والتي تقام في المملكة للمرة الخامسة على التوالي، وعلى مدى يومين تستمر الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023) تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، ضمن منافسات الموسم التاسع من البطولة، التي تعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2022.
ويشارك في سباق “كور الدرعية إي بري”2023 الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كم، حيث يعزّز السباق اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة، ومواكبة المستقبل نحو بيئةٍ مستدامة، حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في تصريح صحفي: “إن استمرار استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، هو تأكيد للاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- والدعم غير المسبوق من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- للقطاع الرياضي، الذي منحنا هذا التميز الكبير -ولله الحمد- في هذا المجال، كما أن استضافة مثل هذه الأحداث العالمية تُعزز خبرات أبنائنا وبناتنا في إثبات قدرتهم على إدارة وتنظيم جميع البطولات والمناسبات الرياضية الكبرى بكل احترافية، وهو ما جعل وطننا عاصمة لأكبر الأحداث الرياضية العالمية”.
وأضاف سموه: “لا شك أن سباقات فورمولا إي الدرعية، دائماً ما تحظى بالإثارة والنديّة بين السائقين، وهذا ما يمنحها متابعةً جماهيرية وإعلامية كبرى على المستوى المحلي والعالمي، كما أن إقامتها في جوهرة المملكة “الدرعية”، يعطي السباق طابعاً مختلفاً لما تحمله هذه المنطقة العزيزة علينا من تاريخ وإرث كبير، يصف مملكتنا الحبيبة”.