دان تيكتم ينضم إلى عشاق فورمولا إي لمشاهدة السلسلة الوثائقية Formula E Unplugged في الرياض

الرياض – هاني البشر

قبل انطلاق سباق الدرعية المزدوج، نظمت فورمولا إي بالتعاون مع وزارة الرياضة في السعودية حدثاً خاصاً، وبحضور دان تيكتم سائق فريق نيو 333 ريسينج، لمشاهدة السلسلة الوثائقية Formula E Unplugged، التي تقدم تفاصيل ومعلومات من كواليس بطولة للفورمولا إي في الجزء الثاني، والذي سيعرض على قنوات البث في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قريباً.

استضاف الحدث الذي أقيم في صالات سينما فوكس في المملكة العربية السعودية 30 ضيفاً، وتخلل جلسة هادئة للتمتع بالمشروبات والمقبلات قبل 30 دقيقة من انطلاق الحلقة المشوقة من السلسلة الوثائقية التي تحمل اسم “الأفضل من”، حيث تناول العرض أفضل اللحظات وأشدها حماساً في تاريخ البطولة.

وبعد العرض مباشرة، أدار جاك نيكولز، المعلق الرياضي الرسمي لسباقات الفورمولا إي، جلسة أسئلة وأجوبة مع سائق فريق نيو 333 ريسينج، وعقبها جملة من المقابلات الحصرية.

تُقدم السلسلة الوثائقية المؤلفة من ستة أجزاء، تفاصيل مميزة من كواليس بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، حول السائقين والفرق في الموسم الأكثر تنافسية حتى الآن.

وتركز السلسلة الوثائقية في جزئها الثاني على الشخصيات في الفورمولا إي خلال الموسم الثامن من البطولة في 2022. وكان هذا الموسم الأكبر بالنسبة للبطولة مع إقامة 16 سباقاً في 10 مدن عالمية شهيرة، ومن ضمنها نيويورك وجاكرتا ولندن ومكسيكو سيتي وروما، والتي شهدت تتويج بطل عالمي جديد في السباق الأخير في عطلة الأسبوع الأخيرة من الموسم في سيول.

وسيكون السائق دان تيكتم، أحد السائقين المميزين في النسخة الثانية من السلسلة الوثائقية، إذ تناولت الحلقة الرابعة مجريات وأحداث عن موسمه الأول، كواحد من ثلاثة سائقين مبتدئين ظهروا لأول مرة في الموسم الثامن، وعن كيفية تعامله مع الظروف التي عاشها بعد الحوادث أعاقت تقدمه في بداية مسيرته في عالم السباقات.