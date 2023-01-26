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المملكة تُدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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