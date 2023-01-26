الاتحاد يقصي النصر ويواجه الفيحاء في نهائي السوبر

متابعة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
ضرب فريق الاتحاد موعدًا مع نظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه المستحق على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمام 50 ألف مشجع.
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '15 رومارينهو #الاتحاد_النصر 1 : 0 #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/kEbipBWr0M
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
سجل رومارينهو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 15، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني بعد استغلاله عرضية مثالية من رومارينهو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني ضغط فريق النصر وسيطر على منطقة وسط الملعب، وسنحت للاعبيه عدة فرص، فيما اعتمد الفريق الاتحادي على الهجمات المرتدة.
🎥 الهدف الثاني لـ @ittihad ⚽️
⏰ '43 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_النصر 2 : 0 #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/gR94V1kaHm
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '67 تاليسكا#الاتحاد_النصر 2 : 1 #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/W0B0MAfY3A
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
أثمر الضغط النصراوي عن تقليص النتيجة عبر تاليسكا في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.
استمر ضغط لاعبي النصر رغبة في تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.
🎥 الهدف الثالث لـ @ittihad ⚽️
⏰ '90+3 مهند الشنقيطي#الاتحاد_النصر 3 : 1 #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/cvsKDyxGM8
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
وفي الوقت بدل الضائع قتل فريق الاتحاد اللقاء، عندما أضاف له مهند الشنقيطي الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90+4، ليحسم العميد المواجهة لصالحه، ويتأهل لملاقاة فريق الفيحاء في النهائي المقرر له الأحد المقبل في تمام الثامنة مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.