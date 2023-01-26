الرياضة

الاتحاد يقصي النصر ويواجه الفيحاء في نهائي السوبر

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1444 هـ      26 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

ضرب فريق الاتحاد موعدًا مع نظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه المستحق على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمام 50 ألف مشجع.

سجل رومارينهو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 15، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني بعد استغلاله عرضية مثالية من رومارينهو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني ضغط فريق النصر وسيطر على منطقة وسط الملعب، وسنحت للاعبيه عدة فرص، فيما اعتمد الفريق الاتحادي على الهجمات المرتدة.

أثمر الضغط النصراوي عن تقليص النتيجة عبر تاليسكا في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.
استمر ضغط لاعبي النصر رغبة في تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.

وفي الوقت بدل الضائع قتل فريق الاتحاد اللقاء، عندما أضاف له مهند الشنقيطي الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90+4، ليحسم العميد المواجهة لصالحه، ويتأهل لملاقاة فريق الفيحاء في النهائي المقرر له الأحد المقبل في تمام الثامنة مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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