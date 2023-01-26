ألغام الحوثي توقف العملية التعليمية وحملة لنهب أراضي الحديدة

البلاد – وكالات

لا تزال ألغام ميليشيا الحوثي تشكّل كابوساً يؤرق المدنيين في اليمن، إذ أكد مسؤولون في مشروع مسام السعودي المتخصص في إزالة الألغام، إصابة 107 من الطلبة اليمنيين جراء انفجار الألغام المموهة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مدارس عدة في محافظة تعز، مؤكدين أن هذه الألغام تسببت بشلل تام بالنسبة للدوام في المدارس، حيث توقفت العملية التعليمية مؤخراً.

ولفت المسؤولون إلى أن زراعة الألغام أثرت على الطلاب والعملية التعليمية بأكملها، حيث توقف العديد من المدارس عن أداء أعمالها، إضافة إلى نزوح الكادر التعليمي إلى محافظات أخرى، مشيرين إلى أن الميليشيا الحوثية تعمدت زراعة ألغام مموهة في المدارس، ما تسبب في إصابات العديد منهم حتى وفاتهم في أحيان كثيرة. من جهة ثانية، عاودت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملات السطو والاستيلاء على أراضي المواطنين جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، بعد أشهر من استيلائها على مساحات شاسعة بالقوة والعنف في ذات المنطقة. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين سيرون حملة عسكرية للاستيلاء على أراضي المزارعين في الطرف اليماني من بلاد الزرانيق، التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية تركزت على المناطق الزراعية الواقعة بين قرى المحابيب والقعابل والغوانم، مشيرة إلى أن الميليشيات تستهدف السيطرة على أراضٍ زراعية تمتد على طول 12 كيلو متراً.

وواجهت الميليشيا الحوثية، التي اصطحبت جرافات للشروع بتسوير الأراضي، مقاومة من الأهالي الذين خرجوا بالهراوات والأحجار في وجه الحملة، قبل أن تترصدهم الميليشيا فُرادى، وتعتقل عدداً منهم.