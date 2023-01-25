مدير الأمن العام يبحث مع قادة قوات أمن الحج تنفيذ المهام للمحافظة على سلامة الحجاج

الرياض : البلاد

رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم بمقر الأمن العام بالرياض، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

ونقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، للمجتمعين، مبيناً أن الاجتماع ناقش استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها وإعداد خططها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم نسكهم.

وأكد مدير الأمن العام أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله – وما توفره الدولة من إمكانات غير محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.