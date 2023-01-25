40 جمعية أهلية يشارك منسوبيها بمخيم الابتكار في الرياض

البلاد- متابعات

بمشاركة منسوبي أكثر من ٤٠ جمعية أهلية من مختلف مناطق ومدن المملكة؛ انطلق مخيم الابتكار اليوم في مدينة الرياض، ضمن برنامج تسريع ابتكار الجمعيات، الذي يقيمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ وذلك لتقديم حلول ونماذج ابتكارية لأعمال الجمعيات المشاركة.

ويهدف المخيّم إلى تطوير أعمال الجمعيات وبناء نماذج أعمالها بطريقة مبتكرة وفاعلة، حتى تتمكن من تطوير أدائها ورفع كفاءتها، لذا، سيشارك مجموعة من الخبراء ورواد القطاع غير الربحي بالمملكة، الذين سيلتقون مع المشاركين على طاولة الإرشاد والتوجيه لضمان بناء النماذج بشكل صحيح وتستوفي المعايير المطلوبة.

ويشتمل المخيم على عدد من الحوارات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء ورؤساء الجمعيات الأهلية الكبرى؛ انطلاقا من جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

ويعد مخيم الابتكار المرحلة الأولى من 4 مراحل تمثّل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات، حيث تليها مرحلة تحدي القطاع، ثم تسريع عمل الجمعيات، ويختتم البرنامج أعماله بيوم المانحين.

وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في برنامج تسريع ابتكار الجمعيات أكثر من ٥٠٠ جمعية من أكثر من ٣٠ مدينة و١٢ منطقة بالمملكة.