غدًا.. الدراسة عن بُعد بـ”المجمعة” بسبب غزارة الأمطار

البلاد- متابعات

أعلنت إدارة التعليم في محافظة المجمعة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الخميس في المدارس كافة التابعة لها؛ بناءً على التقارير الواردة من “المركز الوطني للأرصاد”، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقررت الإدارة أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات.

يأتي هذا بعدما هطلت الأمطار بغزارة على محافظات المجمعة والغاط والزلفي مساء اليوم، وأجرت عددًا من الأودية.

وزادت الهطولات المطرية في شمال محافظة المجمعة، حيث أجرت أودية الكلبي وأبو دريع وأبو ذرية، كما أجرت الأمطار وادي مرخ بين الغاط والزلفي، ووادي الحسكي بالزلفي.

ولا زالت الشعاب تجري بين محافظة المجمعة ومحافظة الغاط جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت قبيل مغرب اليوم الأربعاء.

وأيضًا، هطلت أمطار متوسطة مساء اليوم جنوب شرق سدير جرى على إثرها وادي الطوقي.