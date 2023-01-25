مركز الملك سلمان يرسل 12,500 سلة غذائية لصالح سكان النيجر

البلاد- متابعات

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 12,500 سلة غذائية لصالح سكان النيجر المحتاجين.

ودشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي ووزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث بجمهورية النيجر لاوان مقاجي، اليوم، مشروع توزيع السلال الغذائية لصالح سكان النيجر المحتاجين، بحضور حاكم منطقة نيامي، وممثلين عن المركز، وعدد من المدعوين.

وأوضح السفير الحربي أن تقديم هذه المساعدة يأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية، في إطار مشروع المملكة لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر الشقيقة.

من جانبه أشاد وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث بالنيجر, بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة للنيجر، كما عبر حاكم منطقة نيامي عن شكره وتقديره للمملكة على ما دأبت به من تقديم الدعم لسكان المنطقة.