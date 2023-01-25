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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء العراق بكأس الخليج

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1444 هـ      25 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة.

وقال سمو ولي العهد: يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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