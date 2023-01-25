تعاقد رسمياً مع الحارس الأرجنتيني روسي.. النصر يقدم عرضاً مغرياً لضم لوكا مودريتش

جدة – هلال سلمان

أشارت ميديا عالمية إلى أن إدارة نادي النصر تقدمت بعرض لضم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش من نادي ريال مدريد، حيث يخطط الفريق العاصمي لتشكيل فريق يضم نخبة من نجوم العالم في مسعاه، لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، الهدف الأول لإدارة النادي، بالإضافة لبقية البطولات.

وأشار الصحفي الإسباني رامون ألفاريز إلى أن النصر قدم عرضاً لريال مدريد لكي يضم مودريتش (37 عاماً) لمدة موسمين مقابل 40 مليون يورو.

ولم يتوصل النجم الكرواتي إلى أي اتفاق مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، أي في صيف 2023م، ودخل فترة الأشهر الستة الحرة التي سمحت للنصر بالتقدم بعرض يجمعه فيه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن لعبا لسنوات عدة مع الفريق الملكي.

وكان نادي النصر قد أتم تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن لوكا مودريتش أصبح قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، وذكرت أن اللاعب الكرواتي لن يستمر في ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق في 30 يونيو من العام الجاري 2023م.



من ناحية أخرى، تعاقد النصر رسمياً مع حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، أمس الثلاثاء تمهيدًا للانضمام للفريق .

وكان أوجوستين قد وصل إلى الرياض، أمس الأول لإتمام إجراءات التعاقد مع النصر قادماً من نادي بوكا جونيورز بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ودافع روسّي (27 عاماً) عن ألوان بوكا جونيورز منذ 2017م، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020م.

ويأتي تعاقد النصر مع روسي، المتوج بالدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا جونيورز، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، وغيابه عن الملاعب لمدة قد تزيد عن شهرين.