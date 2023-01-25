الرياضة

الجمعة.. انطلاق فورمولا إي الدرعية 2023

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1444 هـ      25 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

تستضيف المملكة نخبة من ألمع الأسماء في رياضة السيارات الكهربائية الأسرع، والأخف، والأقوى، مع انطلاق سباق فورمولا إي الدرعية موسم 2023، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتحتضن مدينة الدرعيّة التاريخية سباقين في الموسم التاسع لبطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي، وتعد تلك المنافسات الوحيدة التي تُقام في الليل، ضمن تقويم الفورمولا إي، ليحظى عشاق السيارات القادمون من مختلف أنحاء العالم بفرصة لمشاهدة سيارات «جي إ. إن. 3» الجيل الثالث الجديدة كلياً، تحت الأضواء الكاشفة، في أثناء الانطلاق بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة (322 كم في الساعة) على أحد أكثر المسارات تحدياً.

وتعود بطولة إيه بي بي فورمولا إي، مرة أخرى إلى حلبة الدرعية المميزة بالمناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، لتستضيف فعاليات سباق الدرعية فورمولا إي، على مسار الحلبة السريع والممتد بطول 2.49 كم، والمزود بأحدث تقنيات الإضاءة وبمصابيح «إل. إ. دي» منخفضة الطاقة، تعمل وحدات «إل. إ. دي» على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالوحدات التي لا تعمل بمصابيح «إل. إ. دي»، ويتم تشغيلها بمولدات الوقود الحيوي من مصادر مستدامة.

* مشاركة واعدة لماكلارين ومازيراتي..
يشهد الموسم مشاركة نخبة من الشركات المصنعة الرائدة في عالم السيارات، إذ تنضم كلّ من ماكلارين ومازيراتي إلى سباقات الفورمولا إي، لتسجلا حضورهما الأول في الموسم التاسع من البطولة، بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث. وتنضم الشركتان المصنعتان إلى أكبر الأسماء في عالم رياضة السيارات بما في ذلك جاكوار، وبورشه، ونيسان، من بين 11 فريقاً و22 سائقاً، للمنافسة على لقب بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.

من ناحيته، قال إيدواردو مورتارا، سائق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ: «تعد الدرعية واحدة من أكثر الحلبات المزودة بوسائل تقنية متطورة في تقويم الفورمولا إي، ومع ظهور سيارة (جي إ. إن. 3) الأسرع والأخف وزناً، فسيكون المسار بمثابة اختبار حقيقي لمهارة السائقين أكثر من أي وقت مضى. ومع تزايد السرعات الكبيرة سوف يتغير ارتفاع المسار، ما يجعل الأمر يبدو وكأن السائقين على متن قطار الملاهي. سيكون سباقاً حافلاً بالندية بين السيارات، بسبب طبيعة المسار الذي يشكل تحدياً كبيراً، ومن الصعب تجاوز الجميع وخلق مسافات كبيرة. إنها الحلبة الأمثل لبداية موسم استثنائي.
في المقابل أكد ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي أن سباق الدرعية في نهاية الأسبوع هو دائماً أحد أهم الأحداث في تقويم الفورمولا إي. سيكون السباق هذا الموسم أكثر إثارة حيث يشهد الحضور سيارة السباق «جي إ. إن. 3» المذهلة لأول مرة في الأجواء الفريدة التي تتميز بها السباقات الليلية. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بفريق مازيراتي وفريق نبوم ماكلارين ضمن البطولة العالمية لهذا العام.

 

ويعود هذا الموسم السائق رينيه راست إلى الفورمولا إي بعد توقيع فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي. سيظهر السائق البالغ من العمر 36 عاماً لأول مرة في السباق منذ الموسم السابع بعد أن مثل فريق «أودي سبورت إيه بي تي شايفلر» لمدة عامين.

وقال رينيه راست، سائق فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي: «من الرائع مشاهدة الجماهير الغفيرة في سباقات الدرعية لمساندتنا ودعمنا خلال مراحل البطولة. يمنحني دعم الجماهير طاقة وحافزاً لتقديم أفضل أداء والمضي قدماً في أجواء المنافسة. أتشوق للمشاركة في السباقات في المملكة العربية السعودية حيث سيكون هناك كثير من الدعم للفريق نظراً لأنه برعاية نيوم».

وتابع: «في الوقت نفسه، الدرعية هي حلبة فريدة من نوعها لأنها سريعة جداً وتضم كثيرا من المنعطفات السريعة التي أحبها، ونظراً لأنها تقام في أثناء الليل، فهي واحدة من المسارات المفضلة على التقويم.

ويتطلع بدوره السائق ستوفل فاندورن، الذي توج مؤخراً بلقب بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، والذي حسم سباق الدرعية الماضي لصالحه، إلى تحقيق إنجاز ثان لصالح فريقه الجديد (دي إس بينسكي)، وحول ذلك قال: «إنه سباق خاص بالنسبة لنا. نظرياً كل شيء يبدو رائعاً، لكن مسار الحلبة عادةً ما يكون الأسرع، ما يشكل تجربة جيدة جداً بالنسبة للسائقين. على الرغم من أنه يمثل تحدياً كبيراً، لكنني أتطلع إلى العودة إلى هناك وتحقيق نتائج مميزة».

*ميغيل وغاريكس ومونتانا يحيون ليالي «المدينة التاريخية»..
يشارك المغني وكاتب الأغاني الأميؤكي ميغيل، والدي جي مارتن غاريكس، ومغني الراب المغربي فرينش مونتانا، والمغني الأميركي جون ليجند، والنجمان المصريان محمد حماقي ومحمود العسيلي، ودي جي لوش، في حفلات ما بعد السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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