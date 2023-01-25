الجمعة.. انطلاق فورمولا إي الدرعية 2023

الرياض- البلاد
تستضيف المملكة نخبة من ألمع الأسماء في رياضة السيارات الكهربائية الأسرع، والأخف، والأقوى، مع انطلاق سباق فورمولا إي الدرعية موسم 2023، يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وتحتضن مدينة الدرعيّة التاريخية سباقين في الموسم التاسع لبطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي، وتعد تلك المنافسات الوحيدة التي تُقام في الليل، ضمن تقويم الفورمولا إي، ليحظى عشاق السيارات القادمون من مختلف أنحاء العالم بفرصة لمشاهدة سيارات «جي إ. إن. 3» الجيل الثالث الجديدة كلياً، تحت الأضواء الكاشفة، في أثناء الانطلاق بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة (322 كم في الساعة) على أحد أكثر المسارات تحدياً.
وتعود بطولة إيه بي بي فورمولا إي، مرة أخرى إلى حلبة الدرعية المميزة بالمناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، لتستضيف فعاليات سباق الدرعية فورمولا إي، على مسار الحلبة السريع والممتد بطول 2.49 كم، والمزود بأحدث تقنيات الإضاءة وبمصابيح «إل. إ. دي» منخفضة الطاقة، تعمل وحدات «إل. إ. دي» على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالوحدات التي لا تعمل بمصابيح «إل. إ. دي»، ويتم تشغيلها بمولدات الوقود الحيوي من مصادر مستدامة.
* مشاركة واعدة لماكلارين ومازيراتي..
يشهد الموسم مشاركة نخبة من الشركات المصنعة الرائدة في عالم السيارات، إذ تنضم كلّ من ماكلارين ومازيراتي إلى سباقات الفورمولا إي، لتسجلا حضورهما الأول في الموسم التاسع من البطولة، بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث. وتنضم الشركتان المصنعتان إلى أكبر الأسماء في عالم رياضة السيارات بما في ذلك جاكوار، وبورشه، ونيسان، من بين 11 فريقاً و22 سائقاً، للمنافسة على لقب بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.
من ناحيته، قال إيدواردو مورتارا، سائق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ: «تعد الدرعية واحدة من أكثر الحلبات المزودة بوسائل تقنية متطورة في تقويم الفورمولا إي، ومع ظهور سيارة (جي إ. إن. 3) الأسرع والأخف وزناً، فسيكون المسار بمثابة اختبار حقيقي لمهارة السائقين أكثر من أي وقت مضى. ومع تزايد السرعات الكبيرة سوف يتغير ارتفاع المسار، ما يجعل الأمر يبدو وكأن السائقين على متن قطار الملاهي. سيكون سباقاً حافلاً بالندية بين السيارات، بسبب طبيعة المسار الذي يشكل تحدياً كبيراً، ومن الصعب تجاوز الجميع وخلق مسافات كبيرة. إنها الحلبة الأمثل لبداية موسم استثنائي.
في المقابل أكد ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي أن سباق الدرعية في نهاية الأسبوع هو دائماً أحد أهم الأحداث في تقويم الفورمولا إي. سيكون السباق هذا الموسم أكثر إثارة حيث يشهد الحضور سيارة السباق «جي إ. إن. 3» المذهلة لأول مرة في الأجواء الفريدة التي تتميز بها السباقات الليلية. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بفريق مازيراتي وفريق نبوم ماكلارين ضمن البطولة العالمية لهذا العام.