الأسترالي” سميث” الثالث عالمياً.. يشارك في بطولة السعودية الدولية للقولف

البلاد- جدة

انضم النجم العالمي الأسترالي كاميرون سميث لقائمة الأسماء العالمية التي أكدت مشاركتها في بطولة السعودية الدولية للقولف، التي سيحتضنها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مطلع شهر فبراير المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

سميث.. المصنف الثالث دوليًا في الوقت الحالي، والحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2022م من PGA، وحامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، سيشارك إلى جانب مجموعة من نخبة نجوم رياضة القولف على مستوى العالم ومنهم الأمريكي هارولد فارنر، حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية، بالإضافة إلى أفضل 30 لاعب تحت مظلة الجولة الآسيوية للقولف، في الحدث المرتقب والمُقام في الفترة من 2 حتى 5 فبراير 2023م. وكان الأسترالي قد شارك في نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية وحلّ في المركز الرابع، إلّا أنه يأتي لنسخة هذا العام كأحد أكبر الأسماء المرشحة لخطف اللقب نظراً للمستوى المميز والأداء القوي الذي قدّمه مؤخرًا بتحقيقه للقب بطولة سانت أندروز في أسكوتلندا في شهر يوليو، ولقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته في شهر نوفمبر.



وقال سميث: “بطولة السعودية الدولية هي إحدى البطولات التي تضم أكبر الأسماء في الموسم، ومن الرائع المشاركة في بطولة بهذا الحجم. أتطلع لمواجهة بعض الوجوه المألوفة إلى جانب نجوم الجولة الآسيوية. لقد كانت تجربتي مميزة على ملعب ونادي رويال غرينز في العام الماضي، وأتمنى أن أنجح في تقديم أفضل أداء هذا العام”.

جدير بالذكر أن بطولة السعودية الدولية كانت قد انضمت للجولة الآسيوية في العام الماضي كجزء من شراكة جديدة، وستكون نسخة 2023م هي الخامسة في تاريخها الذي شهد حصول مجموعة من أشهر اللاعبين العالميين على لقبها مثل الأمريكي داستن جونسون (الحاصل على لقب بطولتين كبرى للقولف) الذي فاز في نسختي عام 2019 و2021م، والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل الذي فاز بنسخة 2020م.