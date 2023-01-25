إيفرتون يقيل لامبارد ويتفاوض مع بييلسا

البلاد – جدة

استغنى نادي إيفرتون الإنجليزي عن خدمات مدربه فرانك لامبارد، بعد سلسلة من النتائج السيئة تركت النادي يواجه معركة الهبوط.

وانتهت آخر مباراة خاضها الفريق تحت قيادة لامبارد بالهزيمة 0-2 السبت الماضي بالدوري أمام مضيفه وست هام يونايتد، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة.

وعانى الفريق تحت قيادة لاعب منتخب إنجلترا السابق، حيث كان آخر انتصار له في الدوري في أكتوبر الماضي، حين تغلب على كريستال بالاس 3-0 على ملعبه.

وتعاقد إيفرتون مع لامبارد في يناير 2022م، بعد أن قاد تشيلسي من 2019 إلى 2021م، وديربي كاونتي في الدرجة الثانية في موسم 2018-2019م.

وأقيل المدرب البالغ من العمر 44 عاماً من تدريب تشيلسي في يناير 2021م، بعد أن عاد إلى النادي المنتمي لغرب لندن، الذي يتصدر لامبارد هدافيه عبر العصور.

وتولى تدريب إيفرتون بعد أن انفصل النادي عن الإسباني رافاييل بنيتيز لكن النادي أخفق في استعادة أيام مجده.

ومن أهم الأسماء المقترحة لخلافة لامبارد، يأتي المدرب مارسيلو بييلسا، حيث كشفت صحيفة “ذا أثلتيك” أن مالك إيفرتون فرهاد موشيري أجرى محادثات مع الأرجنتيني الذي كان ليدز يونايتد آخر فريق دربه، حيث أشرف عليه بين عامي 2018 و2022م.