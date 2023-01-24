“الصحة العالمية” تحذر من مادة قاتلة في أدوية وعصائر الأطفال

البلاد – وكالات

أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، قلقها من مذيبات صناعية أو مواد مانعة للتجمد في أدوية وعصائر الأطفال الصغار بمستويات يمكن أن تكون قاتلة .

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس :”نعتمد على الحكومات والسلطات الرقابية للتحقيق في كيفية دخول مواد سامة في سلسلة التوريد وما يجب القيام به لوقف ذلك، مشيرة الى انها “يمكن أن تقع الحوادث، لكن لا ينبغي أن تحدث”.

وأفادت هاريس، بأنه “لم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مغشوشة أو عصائر تلوثت عن طريق الخطأ أثناء الإنتاج”.

وتم اكتشاف مذيبات صناعية أو مواد مانعة للتجمد في ادوية وعصائرالاطفال الصغار بمستويات يمكن أن تكون قاتلة .

ودعت منظمة الصحة العالمية، السلطات في جميع أنحاء العالم إلى توخي الحذر والرقابة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 300 طفل صغير في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان في الأشهر القليلة الماضية بعد تناول مثل هذه العصائر.

وأبلغت سبع دول على الأقل عن حالات مؤكدة ومشتبه فيها من شراب السعال الملوث، بما في ذلك الفلبين وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا.

وفي ثلاث حالات، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن منتجات.

في جامبيا يتعلق الأمر بشراب سعال من إنتاج شركة “مادين” المحدودة للأدوية من ولاية هاريانا الهندية، وفي إندونيسيا من قبل الشركة المصنعة المحلية “بي تي آفي فارما”، وفي أوزبكستان من قبل شركة “ماريون بيوتيك بي في تي” المحدودة من ولاية أوتار براديش في الهند.