انخفاضات ملحوظة بأسواق الأسهم الأمريكية

البلاد – وكالات

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء انخفاضات ملحوظة بعد الافتتاح، وذلك بعد أنباء عاجلة عن وجود عطل فني ببورصة نيويورك.

افتتحت وول ستريت على انخفاضات ملحوظة، بينما عكس الدولار تراجعاته التي خيمت على تداولاته الصباحية ليرتفع لاحقًا بعد صدور بيانات أعلى من التوقعات تدعم صعوده، بيد أن الذهب تحول للخسائر بعدما كان مرتفعًا في معظم تعاملات اليوم.

أفادت وكالة CNBC الإخبارية منذ قليل بتوقف التداول على عشرات الأسهم في بورصة نيويورك بعد وقت قصير من افتتاح السوق اليوم بعد مشكلة فنية واضحة.

وشملت الأسهم الرئيسية المتأثرة مورجان ستانلي (NYSE:MS) وفيريزون وإي تي آند تي ونايكي وماكدونالدز، وفقًا لموقع بورصة نيويورك.

ظهرت منذ قليل بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) والتي جاءت أعلى من التوقعات لتسجل 46.8 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 46 نقطة بينما جاءت أقل من القراءة السابقة عند 46.2 نقطة.

وصدرت بيانات مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات والتي جاءت دون التوقعات هي الأخرى لتسجل 46.6 نقطة، بينما سجلت في الشهر السابق مستويات 45 نقطة.

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أكتوبر) عن بيانات دون التوقعات حيث سجلت 46.6 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 45 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند مستويات 44.7 نقطة.