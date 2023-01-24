“عقارات الدولة” تستعرض فرصها الاستثمارية في ملتقى “فرص”

البلاد : متابعات

تشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، والذي تنظّمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 24 – 26 يناير 2023م.

وتستعرض الهيئة في جناحها بمعرض الملتقى مجموعةً من فرصها الاستثمارية المطروحة عبر منصّة “فرص”، وحزمةً من المشروعات الاستثمارية المتعلّقة بعقارات الدولة، من بينها مشروعات إنشاء المقار الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الاحتياج الحكومي من العقار، ومشروعاتها المستقبلية في هذا الشأن، إضافةً إلى استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها للمستفيدين من خلال منصّة “انتفاع” لخدمات عقارات الدولة.

كما تستعرض الهيئة معلومات شاملة عن استراتيجيتها تجاه عقارات الدولة واستخدامها واستثمارها وتسخيرها لصالح المشروعات التنموية والاقتصادية الواعدة في المملكة، ومساهمتها في برامج تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مبادراتها وركائزها.

ودعت الهيئة لزيارة جناحها في الملتقى، والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وكذلك استعراض الفرص والمشروعات التي تطرحها، والتعرّف على الخطط الاستراتيجية، ومشروعاتها المستقبلية تجاه عقارات الدولة.