أمانة العاصمة المقدسة تطرح أكثر من 200 فرصة استثمارية

مكة المكرمة : واس

تشارك أمانة العاصمة المقدسة بملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في دورته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة أمانات المناطق وعدد من الجهات الحكومية، ويستمر على مدار (ثلاثة أیام) من تاریخ 24 إلى تاریخ 26 يناير 2023، ذلك بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المشرف العام على كفاءة الإنفاق وبرامج التخصيص بالأمانة المشرف العام على جناح الأمانة د.خالد بن عبدالله المطرفي أن أمانة العاصمة تسعى إلى إيجاد فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المنطقة وتتناسب مع توجهات المستثمرين ورواد الأعمال بمختلف شرائحهم، مؤكداً بانها من خلال الملتقى تقوم بعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة منها ما هو تجاري، وتعليمي، وصحي، وصناعي، ورياضي، التي من شأنها خلق مناخ تنافسي مستدام، لتحقيق جودة الحياة وتنمية المنطقة وتعزيز مكانتها الاستراتيجية في العديد من المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن جناح الأمانة المشارك سيستعرض جميع الخدمات الاستثمارية والتسهيلات والفرص، المقدمة في أمانة العاصمة المقدسة خاصة بمدينة مكة المكرمة والمحافظات، والبلديات الفرعية، والمرتبطة التابعة لها، مشيراً إلى أن الجناح مستمد من تراث مكة المكرمة وطبيعتها الجغرافية، حيث تم تصميمه واخراجه بأحدث التقنيات وتفعيل الشاشات الالكترونية، لتشكل بذلك لوحة فنية تخطف أنظار الزائرين.

ولفت إلى أن الأمانة تسعى إلى تعزيز تواجدها في الملتقى، باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة واستخدامها لأحدث التقنيات، ومنها الشاشات التفاعلية، إضافةً إلى تنفيذ مزاد الالكتروني وطرحه بشكل “مباشر” للزوار تحت إشراف شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني.

وأكَّد مساهمتهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص، و نضوج الفكر الاستثماري في الأمانة، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال بمختلف مناطق المملكة لزيارة جناح الأمانة في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بهدف الاستفادة منها، والوقوف على الخارطة الاستثمارية بمدينة مكة المكرمة.