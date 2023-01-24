الثقافية

للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1444 هـ      24 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

لأول مرة في تاريخها، تستضيف مدينة الرياض لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل.

وعلّق وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، على تواجد اللجنة في المملكة خلال سبتمبر القادم.

معربًا عن سعادته باستضافة الرياض هذا الحدث للمرة الأولى بتاريخها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.