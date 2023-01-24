للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر

الرياض : البلاد

لأول مرة في تاريخها، تستضيف مدينة الرياض لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل.

للمرة الأولى، ستستضيف الرياض لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر.#رؤية_السعودية_2030 https://t.co/se1sWMEtDn — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) January 24, 2023

وعلّق وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، على تواجد اللجنة في المملكة خلال سبتمبر القادم.

معربًا عن سعادته باستضافة الرياض هذا الحدث للمرة الأولى بتاريخها.