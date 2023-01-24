كاريلو.. المحترف الأكثر لعباً للهلال خلال تاريخه

الرياض – محمد الجليحي

سجل اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال رقماً جديداً في عدد لعب المباريات بعد مشاركته في لقاء أبها ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي كأكثر لاعب محترف أجنبي خاض العدد الأكبر من المباريات بلعبه للمباراة رقم 161 مع فريقه الهلال متجاوزاً المدافع الزامبي أليجا ليتانا، الذي حافظ على هذا اللقب بعدد 160 مباراة يليه المحترف البرازيلي السابق كارلوس إدواردو الذي لعب 158 مباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب كاريلو تم التعاقد معه في فترة الرئيس الهلالي السابق سامي الجابر عام 2018 عن طريق الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي، وتم شراء عقده بعد ذلك في فترة الرئيس الحالي فهد بن نافل.