في لقاء مؤجل من” العاشرة” بدوري يلو.. الأهلي يواجه الجبلين.. وعينه على الصدارة

حائل- خالد الحامد

تقام مساء اليوم (الثلاثاء) المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري «يلو» وتجمع بين الأهلي وضيفه الجبلين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وكان اللقاء قد تم تأجيله؛ بسبب مشاركة لاعبي الأهلي مع الأخضر السعودي في مونديال قطر2022.

وعلى الرغم من تباعد مراكز الفريقين، إلا أن الموقعة لن تكون سهلة، فالأهلي بنقاطه الـ 31 يحل رابعاً في جدول الترتيب، بعد فوزه الأخير على الحزم بهدف وحيد، وسيسعى بكل قوة لحصد العلامة الكاملة لتصدر دوري يلو للمرة الأولى هذا الموسم، ولا شك أن الصفقات الجديدة التي عززت بها الإدارة صفوف الفريق مثل البرازيلي أمارال والغامبي مودو بارو وسميحان النابت سيكون مردودها إيجابياً على أداء الفريق الأهلاوي، ولكنه سيصطدم بالجبلين التاسع بـ 21 نقطة الذي يأمل هو الآخر للفوز، للتقدم نحو مراكز المقدمة.

وقد التقى الفريقان في تاريخهما في 7 لقاءات؛ حيث انتصر الأهلي في 5 مواجهات، وفاز الجبلين مرة واحدة، فيما تعادلا في مباراة واحدة.